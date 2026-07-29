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Общество

Глава МЧС Куренков прилетел в Екатеринбург

Глава МЧС Куренков прилетел в Екатеринбург на ночное совещание из-за паводка
Илья Питалев/РИА Новости

Глава МЧС Куренков прилетел в Екатеринбург на ночное совещание в связи с паводком. Об этом сообщает Ura.ru.

Министр потребовал в срочном порядке просушить жилые дома, чтобы люди могли вернуться к привычной жизни. Кроме того, он призвал обеспечить бесперебойную работу комиссий по оценке ущерба для того, чтобы своевременно выплатить компенсации пострадавшим.

По данным Ura.ru, пик паводка в регионе уже позади, но в Ирбите и Ирбитском округе, а также в Режевском и Невьянском сохраняется сложная обстановка. В зоне подтопления в данный момент находятся почти 300 домов, десять мостов, 22 населенных пункта при этом отрезаны от дорог. Ситуацию глава МЧС взял под личный контроль.

28 июля губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в Тюмени и Тюменском округе введен режим ЧС регионального характера. По его словам, уровень воды в реке Тура к утру вторника достиг 877 см и продолжает расти.

Ранее жители Тюмени пожаловались, что вода в кранах пахнет нечистотами после резкого подъема воды в Туре.

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