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Общество

В результате атаки БПЛА в Курске поврежден многоквартирный жилой дом

Прокуратура Курска: при ударе дрона поврежден жилой дом, есть пострадавший
Stringer/REUTERS

При ударе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины по Курску поврежден многоквартирный жилой дом, также пострадал мирный житель. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратурой Курской области взяты на контроль вопросы оказания пострадавшему необходимой медицинской помощи, а также соблюдения прав граждан, имущество которых повреждено. Обеспечено взаимодействие с уполномоченными органами и службами для оперативного решения возникающих вопросов», — сказано в сообщении.

По поручению исполняющего обязанности прокурора Курской области на место происшествия выехали сотрудники ведомства, добавили в пресс-службе.

Накануне врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что при отражении атаки дронов Вооруженных сил Украины доброволец бригады «БАРС-Курск» Александр Ермаков получил травмы, несовместимые с жизнью. По его словам, Александр из Казачьей Локни Суджанского района. Ему было 33 года. В «БАРС» он пришел прошлой осенью по примеру старшего брата, служил водителем разведвзвода и в составе мобильной огневой группы отражал воздушные атаки ВСУ. Хинштейн выразил соболезнования родным и боевым товарищам Ермакова.

Ранее почти два десятка человек пострадали при атаке БПЛА на автобус в Шебекино.

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