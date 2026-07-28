В Курской области при отражении атаки ВСУ погиб доброволец «БАРС-Курск»

В Курской области при отражении атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб доброволец бригады «БАРС-Курск» Александр Ермаков. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, Александр из Казачьей Локни Суджанского района. Ему было 33 года. В «БАРС» он пришел прошлой осенью по примеру старшего брата, служил водителем разведвзвода и в составе мобильной огневой группы отражал воздушные атаки ВСУ. Хинштейн выразил соболезнования родным и боевым товарищам погибшего.

«За проявленные мужество и героизм Александр будет посмертно представлен к государственной и региональной наградам», — написал врио губернатора.

До этого Хинштейн писал, что за прошедшие сутки в Курской области средства противовоздушной обороны сбили 164 беспилотника. Зафиксировано 87 артиллерийских ударов по отселенным районам и 8 атак с использованием взрывных устройств. В результате атак ранены два мирных жителя. В Курске беспилотник попал в многоквартирный дом.

Ранее почти два десятка человек пострадали при атаке БПЛА на автобус в Шебекино.