В России введут ГОСТ на творожные сырки

С 2028 года в России вступит в силу новый ГОСТ на глазированные творожные сырки и их потребительскую упаковку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстандарта.

Уточняется, что производители смогут применять стандарт досрочно, если захотят. Согласно документу, сырок должен быть покрыт глазурью равномерно — она может быть гладкой, блестящей или матовой, но не должна прилипать к упаковке и крошиться. Капли влаги на поверхности размороженных сырков допустимы. Продукт не должен иметь посторонних вкусов и запахов. Для производства разрешено использовать творог, сливочное масло, пастеризованные сливки и сахар. Творожная масса должна быть нежной, однородной и в меру плотной. Легкая мучнистость допустима для сырков жирностью до 10%.

В документе указано, что массовая доля жира должна составлять 5-26%, влаги — 33-55%, сахарозы — не более 32%. В сырки разрешается добавлять ваниль, какао, корицу, изюм, курагу, чернослив, цукаты, орехи, арахис, кокосовую и шоколадную стружку, а также семена подсолнечника.

Старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин заявлял, что разработка новых ГОСТов в России — это ответ на запросы рынка и общества. По его словам, применение ГОСТов носит добровольный характер, но их наличие дает производителю четкий ориентир, а потребителю — гарантию качества и безопасности. Когда производитель заявляет о соответствии продукции ГОСТу, он берет на себя повышенные обязательства перед покупателем, подтверждая, что товар произведен по выверенной рецептуре, а не по техническим условиям, позволяющим экономить на качестве.

Ранее Росстандарт утвердил ГОСТ на сумки и чемоданы.