Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Мосгорсуд признал законным арест члена московского отделения «Яблока»

Мосгорсуд признал законным арест члена партии «Яблоко» Елены Перепелицы
Антон Денисов/РИА «Новости»

Мосгорсуд признал законным арест члена партии «Яблоко» Елены Перепелицы. Об этом сообщается в канале Судов общей юрисдикции города Москвы на платформе «Макс».

В сообщении указано, что апелляционная инстанция Московского городского суда оставил под стражей Перепелицу, обвиняемую в финансировании экстремистской деятельности. Арест продлится до 2 сентября 2026 года.

Пресс-служба партии «Яблоко» в своем Telegram-канале сообщила, что уголовное преследование Перепелицы связано с пожертвованиями запрещенной организации, сделанными в прошлом. Перепелица является членом партии с 2017 года и с того же времени входила в состав московских избирательных комиссий разного уровня.

В конце июня Замоскворецкий суд приговорил зампреда партии «Яблоко», экс-депутата Мосгордумы Максима Круглова к семи годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 ч. 2 УК, пункт «д»). По версии следствия, в апреле 2022 года политик выложил в своем Telegram-канале два поста, в которых распространял заведомо ложную информацию о Вооруженных силах России.

Ранее в Москве суд оштрафовал члена партии «Яблоко» за езду без прав.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!