Мосгорсуд признал законным арест члена московского отделения «Яблока»

Мосгорсуд признал законным арест члена партии «Яблоко» Елены Перепелицы. Об этом сообщается в канале Судов общей юрисдикции города Москвы на платформе «Макс».

В сообщении указано, что апелляционная инстанция Московского городского суда оставил под стражей Перепелицу, обвиняемую в финансировании экстремистской деятельности. Арест продлится до 2 сентября 2026 года.

Пресс-служба партии «Яблоко» в своем Telegram-канале сообщила, что уголовное преследование Перепелицы связано с пожертвованиями запрещенной организации, сделанными в прошлом. Перепелица является членом партии с 2017 года и с того же времени входила в состав московских избирательных комиссий разного уровня.

В конце июня Замоскворецкий суд приговорил зампреда партии «Яблоко», экс-депутата Мосгордумы Максима Круглова к семи годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 ч. 2 УК, пункт «д»). По версии следствия, в апреле 2022 года политик выложил в своем Telegram-канале два поста, в которых распространял заведомо ложную информацию о Вооруженных силах России.

Ранее в Москве суд оштрафовал члена партии «Яблоко» за езду без прав.