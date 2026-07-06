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Общество

В Москве суд оштрафовал члена партии «Яблоко» за езду без прав

Суд в Москве оштрафовал члена партии «Яблоко» Кривицкую за вождение без прав
Региональное отделение Российской объединенной демократической партии «Яблоко» в городе Москве

Суд в Москве оштрафовал члена партии «Яблока» Светлану Кривицкую за вождение без прав. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале.

В качестве наказания ей назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

В сообщении отмечается, что Кривицкая, лишенная до этого права управления транспортным средством, 28 июня 2026 года управляла автомобилем. Во время судебного заседания она признала вину в правонарушении и раскаялась в содеянном.

2 июля стало известно, что автомобиль, которым управляла Кривицкая, врезалась в дорожное ограждение на улице Барышиха. Как сообщал Telegram-канал «112», член партии находилась в состоянии алкогольного опьянения. На место прибыли сотрудники ДПС и составили в отношении Кривицкой административный протокол. Проходить медицинское освидетельствование она отказалась. По данным канала, в момент ДТП она ехала на работу.

Ранее в Московской области произошло серьезное ДТП с участием иномарок.

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