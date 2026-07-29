В водные артерии Обь-Иртышского бассейна выпустили рекордное число мальков рыб

«РН-Юганскнефтегаз» провел масштабное мероприятие по зарыблению водных артерий Обь-Иртышского бассейна. Об этом сообщили в пресс-службе «Роснефти».

Мероприятие по пополнению экосистемы региона ценными и промысловыми видами рыб прошло в июле. Силы компании выпустили в протоку Ендырская 26 млн молоди осетра, пеляди, нельмы и муксуна.

Отмечается, что мальков вырастили в озере Айтор. Специалисты сочли неглубокий водоем площадью около 5 тыс. га идеальным естественным инкубатором. Богатая природная кормовая база и теплая вода озера поспособствовали выращиванию рыб.

Метод зарыбления предусматривает последующую миграцию молоди в водоемы постоянного обитания. Предполагается, что такой подход увеличил шансы мальков на выживание в естественных условиях. Он исключил необходимость транспортировки рыбы к месту выпуска. После контрольного вылова и подсчета специалисты сняли защитную сетку, и молодь естественным образом вышла в воды Оби и Иртыша.

В «Роснефти» уточнили, что «РН-Юганскнефтегаз» занимает лидирующие позиции по количеству и по разнообразию выпускаемой молоди. Всего с начала 2026 года нефтяники выпустили в водные артерии Обь-Иртышского бассейна 60 млн мальков.

«Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Деятельность предприятий компании направлена на повышение экологичности производства и снижение воздействия на окружающую среду. «Роснефть» ведет планомерную работу по сохранению биологического разнообразия и восполнению водных биоресурсов страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в партнерстве с правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «РН-Юганскнефтегаз» активно участвует в восстановлении экосистем региона. Компания вложила значительные ресурсы в программы по защите биологического разнообразия и сохранению природного богатства округа.