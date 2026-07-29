Стало известно, когда подаренных Россией Казахстану тигров выпустят на природу

Двое из четырех амурских тигров, переданных Россией Казахстану, в августе будут выпущены в дикую природу. Об этом сообщило агентство «Казинформ» со ссылкой на министерство экологии республики.

В ведомстве заверили, что животные пребывают в хорошем физическом состоянии и ведут себя так, как полагается диким хищникам — при приближении людей держат дистанцию и не проявляют агрессии.

«Вопрос выпуска взрослых тигров находится на завершающей стадии рассмотрения. При сохранении текущих положительных результатов выпуск может состояться уже в ближайший месяц», — уточнили в министерстве.

Точную дату, когда тигров выпустят на территорию государственного природного резервата «Иле-Балхаш» на юге Казахстана, определят после завершения всех предусмотренных процедур и на основании заключений специалистов.

Взрослые хищники и тигрята из Хабаровского края были переданы российской стороной в конце мая в рамках программы восстановления популяции и размещены в специально подготовленных вольерах «Иле-Балхаша». Имена животным выбирали в порядке двустороннего согласования: самца назвали Амуром, самку — Умит («надежда» по-казахски), а двух тигрят — Тураном и Уссури.

Амурские тигры являются одними из самых редко встречающихся на планете хищников и занесены в Международную Красную книгу. В России около 750 представителей этого вида, включая детенышей, обитают в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях.

Президент РФ Владимир Путин назвал передачу хищников «примером партнерства России и Казахстана в природоохранной сфере». Сегодня, 29 июля, отмечается Международный день тигра: его учредили в 2010 году 13 стран, где обитают эти животные.

Ранее подаренные Россией Казахстану тигры начали охотиться.