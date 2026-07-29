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Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

В МВД рассказали об использовании Telegram мошенниками для кражи средств россиян

МВД: в 2026 зарегистрировано 24 тыс. фактов использования Telegram для хищений
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В текущем году зарегистрировано более 24 тысяч фактов использования мессенджера Telegram при дистанционных хищениях средств мошенниками. Об этом сообщает Telegram-канал «Вестник киберполиции России».

«Помимо этого, мессенджер активно используется при подготовке и совершении таких видов преступлений, как бесконтактный сбыт наркотиков, торговля оружием и поддельными документами, кибератаки, незаконный сбор и распространение персональных данных, анонимная рассылка заведомо ложных сообщений о готовящихся актах терроризма», — сказано в сообщении.

29 июля основателя Telegram Павла Дурова обвинили в содействии терроризму и объявили в международный розыск. Как сообщили в ФСБ, причиной стало то, что администрация мессенджера не удаляет многочисленные каналы, чаты и боты, которые активно используют украинские спецслужбы. Сам Дуров пока никак не прокомментировал обвинение, однако аккаунт мессенджера в X опубликовал фотографию, где основатель Telegram показывает средний палец. Что грозит Дурову в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Собчак шуткой прокомментировала новость об объявлении Дурова в розыск.

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