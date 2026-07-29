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Общество

Подозреваемого в избиении ученого Зезина помеcтили под стражу

СК РФ: подозреваемого в избиении ученого РАН Зенина отправили в ИВС
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Подозреваемого в избиении российского ученого и главы Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения РАН Никиты Зезина поместили под стражу в изолятор временного содержания (ИВС). Об этом сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в Telegram-канале ведомства.

«Подозреваемый в причинении побоев ... Зезину помещен под стражу <...> Расследование продолжается», — поделился Горелых.

29 июля сотрудники Следственного управления СКР по Свердловской области предъявили 38-летнему екатеринбуржцу обвинение в избиении ученого, который впоследствии перенес инфаркт, и врачи не смогли его спасти.

По данным следствия, 13 июля в Екатеринбурге обвиняемый в ходе возникшего конфликта применил силу в отношении 58-летнего и 67-летнего мужчин. После нападения один из пострадавших был госпитализирован, но спасти его не удалось. В документе уточняется, что причиной стало сердечное заболевание.

Ранее стороны конфликта с ученым Зезиным в Свердловской области написали заявления в полицию.

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