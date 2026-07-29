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Общество

В Туле возбудили дело после покушения на директора компании-разработчика БПЛА

СК возбудил уголовное дело после покушения на предпринимателя в Туле
РИА Новости

В Туле возбудили уголовное дело после покушения на предпринимателя. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России по Тульской области.

По данным следствия, 29 июля в подъезде жилого дома на улице Михеева неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в тульского бизнесмена. Пострадавший выжил и был доставлен в больницу. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на жизнь. В настоящий момент следователи устанавливают личность стрелявшего и обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как стало известно РЕН ТВ от источника, покушение было совершено на директора компании-разработчика беспилотников Андрея Черезова.

До этого петербуржец устроил стрельбу во дворе дома на проспекте Народного Ополчения. Во время ссоры он дважды выстрелил в своих оппонентов из травматического пистолета, ранив одного в живот. Оружие, на которое у стрелка имелось разрешение, было изъято. Его самого задержали, а пострадавших госпитализировали.

Ранее в Подмосковье вооруженный мужчина с криком «крысы» открыл стрельбу по подросткам.

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