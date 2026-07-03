Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

В Подмосковье вооруженный мужчина с криком «крысы» открыл стрельбу по подросткам

Baza: в Раменском мужчина выстрелил в юношу из-за конфликта на спортплощадке
Telegram-канал Baza

Конфликт между двумя группами подростков в подмосковном Раменском закончился стрельбой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, две компании молодых людей повздорили, так как не смогли поделить спортивную площадку. Одни хотели играть в футбол, другие — в баскетбол.

«Вскоре в разборку вмешался отец одного из подростков, он пришел с травматом», — говорится в материале.

Отмечается, что словесный конфликт перерос в драку. Именно во время потасовки взрослый мужчина назвал подростков «крысами» и выстрелил из травматического пистолета, ранив 19-летнего юношу. Пуля попала в грудь и застряла, на место происшествия была вызвана скорая помощь. Медики экстренно госпитализировали пострадавшего, впоследствии он перенес две операции.

«Самого стрелка задержали, и он даже пытался извиняться перед родными пострадавшего», — утверждается в публикации.

Несмотря на это, в отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее мужчины в лодке обстреляли посетителей пляжа у водохранилища под Новосибирском.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Холодильник не для всех. Как хранить лекарства в жару, чтобы не испортить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!