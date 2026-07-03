В Подмосковье вооруженный мужчина с криком «крысы» открыл стрельбу по подросткам

Baza: в Раменском мужчина выстрелил в юношу из-за конфликта на спортплощадке

Конфликт между двумя группами подростков в подмосковном Раменском закончился стрельбой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, две компании молодых людей повздорили, так как не смогли поделить спортивную площадку. Одни хотели играть в футбол, другие — в баскетбол.

«Вскоре в разборку вмешался отец одного из подростков, он пришел с травматом», — говорится в материале.

Отмечается, что словесный конфликт перерос в драку. Именно во время потасовки взрослый мужчина назвал подростков «крысами» и выстрелил из травматического пистолета, ранив 19-летнего юношу. Пуля попала в грудь и застряла, на место происшествия была вызвана скорая помощь. Медики экстренно госпитализировали пострадавшего, впоследствии он перенес две операции.

«Самого стрелка задержали, и он даже пытался извиняться перед родными пострадавшего», — утверждается в публикации.

Несмотря на это, в отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста.

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