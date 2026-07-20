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Общество

Петербуржец устроил стрельбу во дворе дома и ранил двух человек

В Петербурге мужчина открыл стрельбу на улице
Global Look Press

Петербуржец устроил стрельбу во дворе дома на проспекте Народного Ополчения и ранил двух человек из травматического пистолета. Об этом сообщает управление Росгвардии.

В правоохранительные органы обратились жители дома по проспекту Народного Ополчения и сообщили о звуках выстрелов и драке под окнами. Сотрудники Росгвардии задержали участника конфликта.

Установлено, что во время ссоры он дважды выстрелил из травматического пистолета в своих оппонентов, ранив одного из них в живот. Оружие, на которое у стрелка имелось разрешение, было изъято. Оба пострадавших госпитализированы, один находится в состоянии средней тяжести, состояние второго раненого медики оценивают как тяжелое.

Задержанного доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого в Свердловской области пенсионер открыл стрельбу по подросткам, которые проходили мимо его дома и ранил одного из мальчиков.

Ранее в Якутии пьяный мужчина расстрелял приятелей из карабина и скрылся.

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