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Общество

В Свердловской области дом с тремя детьми подожгли после просьбы сделать музыку тише

В Верхней Пышме дом семьи подожгли после просьбы сделать музыку потише
Shutterstock/FOTODOM

В Свердловской области конфликт между соседями закончился поджогом. Об этом сообщает «Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел в Верхней Пышме. Как рассказали сами супруги, их соседи по участку нередко включают музыку по вечерам, а на просьбы сделать тише отвечают агрессией.

В день инцидента соседи снова громко слушали музыку около часа ночи. Пара якобы звонила в полицию, но правоохранители игнорировали их вызов, поэтому они сами отправились к соседям. После очередной просьбы сделать потише, сосед, по словам пострадавшей, затащил ее на участок и ударил.

Когда супруги вернулись домой соседи якобы положили пропитанный чем-то кусок поролона около балконной двери и подожгли. В этот момент дома находился младенец и еще двое детей.

«Они думали, что мы спим. Но мы в это время не спали, среагировали быстро и потушили огонь», – рассказала пострадавшая.

Выбежав на дорогу, она заметила, как мужчина забежал в дом рядом и в окнах потух свет.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на пляже калининградке пробили голову после просьбы сделать музыку тише.

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