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Общество

Онколог заявил о существенном прогрессе в терапии против рака

Онколог Серяков: человечество стало значительно ближе к победе над раком
GBJSTOCK/Shutterstock/FOTODOM

Человечество стало значительно ближе к победе над раком за последние 10-15 лет. Об этом заявил руководитель онкологического центра «СМ-Клиники» доктор медицинских наук Александр Серяков в беседе с «Лентой.ру».

«В России доля пациентов, победивших рак или находящихся в ремиссии более пяти лет, выросла с 52,9% в 2015 году до 60,1% в 2024 году. Одногодичная летальность снизилась до исторического минимума в 16,7%, а выявление болезни на ранних стадиях достигло 61,4%. Для медицины это колоссальный скачок», — сказал специалист.

По словам Серякова, вектор развития сейчас направлен на раннее обнаружение через массовый скрининг и создание индивидуальных схем терапии.

До этого доктор медицинских наук, профессор кафедры рентгенологии Пироговского Университета Николай Сергеев рассказал «Газете.Ru», что рак можно выявить до появления симптомов: современные методы лучевой диагностики, такие как компьютерная и магнитно-резонансная томография, достоверно определяют образования, минимальный размер которых составляет около 5 мм. Однако, по словам профессора, основная сложность выявления бессимптомных образований заключается именно в показаниях к обследованию — при отсутствии клинических проявлений врач не станет назначать дорогостоящее диагностическое обследование.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают первый экспресс-тест на рак полости рта.

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