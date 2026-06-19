Стало известно, кому противопоказаны травяные чаи

Почти все полевые растения, которые применяют для приготовления травяного чая, имеют противопоказания. Об этом aif.ru рассказал травник Дмитрий Юровский.

По его словам, в малых дозах такой напиток будет не будет представлять опасности. Однако пряные травы могут вызывать изжогу у людей с повышенной кислотностью желудка. В случае появления такого симптома эксперт посоветовал умерить дозу чая. При гипофункции щитовидной железы и гломерулонефрите он также призвал отказаться от ежедневного употребления тимьяна.

«Мята является хорошим седативным средством, но она может стимулировать изжогу. Все ароматные травы вроде душицы, тимьяна, других хорошо сочетаются между собой. Но зверобой стоит особняком. Людям, страдающим депрессией и употребляющим антидепрессанты, его употреблять нежелательно», — добавил Юровский.

Врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Богомолова до этого рассказала «Газете.Ru», что рекомендуемая норма потребления черного или зеленого чая для взрослого составляет 2–4 чашки в день. Этот напиток способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и вероятности летального исхода от различных заболеваний, включая онкологические.

Ранее сообщалось, что в Италии новорожденный впал в кому после употребления травяного чая.