Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Стало известно, кому противопоказаны травяные чаи

Ботаник Юровский: пряные травы в чае могут вызвать изжогу
Valentyn Volkov/Shutterstock/FOTODOM

Почти все полевые растения, которые применяют для приготовления травяного чая, имеют противопоказания. Об этом aif.ru рассказал травник Дмитрий Юровский.

По его словам, в малых дозах такой напиток будет не будет представлять опасности. Однако пряные травы могут вызывать изжогу у людей с повышенной кислотностью желудка. В случае появления такого симптома эксперт посоветовал умерить дозу чая. При гипофункции щитовидной железы и гломерулонефрите он также призвал отказаться от ежедневного употребления тимьяна.

«Мята является хорошим седативным средством, но она может стимулировать изжогу. Все ароматные травы вроде душицы, тимьяна, других хорошо сочетаются между собой. Но зверобой стоит особняком. Людям, страдающим депрессией и употребляющим антидепрессанты, его употреблять нежелательно», — добавил Юровский.

Врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Богомолова до этого рассказала «Газете.Ru», что рекомендуемая норма потребления черного или зеленого чая для взрослого составляет 2–4 чашки в день. Этот напиток способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и вероятности летального исхода от различных заболеваний, включая онкологические.

Ранее сообщалось, что в Италии новорожденный впал в кому после употребления травяного чая.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ответ Лаврова Украине, новые правила семейной ипотеки и опасности в Таиланде. Главное за 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!