Россиян призвали с осторожностью употреблять травяные чаи для похудения

Эффект от чая для похудения носит умеренный характер и проявляется только в сочетании с диетой и физической активностью. При этом некоторые травяные сборы, особенно из малоизученных растений, могут быть опасными для здоровья. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

По его словам, существуют категории людей, которым категорически не рекомендуется увлекаться слим-чаями. Среди них — пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с сердечными патологиями, с болезнями почек и печени. Также противопоказания распространяются на беременных, детей до шести–восьми лет, людей с бессонницей и гипертонией.

Обычный качественный листовой чай действует мягче, безопаснее и не вредит фигуре, добавил эксперт.

Врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Богомолова до этого рассказала «Газете.Ru», что рекомендуемая норма потребления черного или зеленого чая для взрослого человека составляет две–четыре чашки в день. Этот напиток способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и вероятности летального исхода от различных заболеваний, включая онкологические.

Ранее россиянам рассказали, можно ли заваривать пакетированный чай два раза подряд.