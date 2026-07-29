В Приморье осудили двух подростков за теракт на железной дороге

Суд приговорил двух подростков к колонии за теракт на железной дороге в Приморье

Суд приговорил двух подростков к лишению свободы за совершение теракта на железной дороге в Приморском крае. Об этом сообщил Следственный комитет России на своем сайте.

По данным следствия, в мае 2025 года 16-летний обвиняемый получил через мессенджер предложение совершить поджог релейного и батарейного шкафов на участке пути между станциями Ружино и Лесозаводск-2 Дальневосточной железной дороги. К выполнению задания он привлек своего 15-летнего знакомого. Прибыв на место, они выполнили задание и зафиксировали произошедшее на камеру телефона, а запись отправили куратору, уточнили в ведомстве.

«Приговором суда одному из фигурантов назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет, второму — на срок 6,5 лет с отбыванием в воспитательной колонии каждому», — говорится в сообщении.

24 июля Выборгский городской суд Ленинградской области отправил под стражу несовершеннолетнего, которого обвиняют в двух эпизодах теракта из-за поджогов на заправках. По версии следствия, девятиклассник умышленно поджег две автозаправочные станции на территории региона, что расценили как преступление против основ конституционного строя и безопасности государства.

Ранее в СК РФ рассказали, как подростков вовлекают в террористическую деятельность.