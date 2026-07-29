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Общество

В циркового артиста случайно попали стрелой из лука во время представления

В США в циркового артиста случайно попали стрелой из лука
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Цирковое представление на ярмарке округа в штате Нью-Йорк закончилось госпитализацией одного из артистов после неудачного трюка со стрельбой из лука, пишет CBS News.

По данным полиции штата Нью-Йорк, двое артистов показывали номер перед зрителями: один должен был выстрелить из лука в поролоновую мишень, которую держал его партнер.

Во время выполнения трюка лучник промахнулся. Вместо мишени стрела попала во второго артиста. На место прибыли экстренные службы. Пострадавшего доставили вертолетом в медицинский центр. В полиции сообщили, что он находился в стабильном состоянии.

Правоохранители начали расследование обстоятельств произошедшего и попросили очевидцев связаться с полицией.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке неизвестный поджег тележку с фейерверками у офиса иммиграционной службы. По информации пожарной службы Нью-Йорка, в результате пострадали три человека. Двух из них доставили в больницу для лечения, еще один отказался от госпитализации.

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