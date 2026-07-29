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Общество

Врач случайно склеил веки четырехлетней девочке

В Ирландии семья девочки, которой врач случайно склеил веки, получила €15 тысяч
Shutterstock

В Ирландии семья девочки получила компенсацию в €15 тыс. после того, как врач случайно склеил ей веки, пишет Mirror.

Инцидент произошел в больнице Крамлин в Дублине в августе 2022 года. Тогда четырехлетняя Сирша ударилась головой о деревянный стол, получив порез над глазом. Ее мать, работающая детской медсестрой, самостоятельно наложила швы-бабочки, чтобы остановить кровотечение, после чего девочку доставили в больницу.

В ходе процедуры врачи решили использовать клей для закрытия раны, однако из-за чрезмерного количества средства средство попало в глаз и заклеило веки. Ребенка срочно перевели в другую клинику, где для удаления клея потребовалось четыре процедуры промывания тремя литрами жидкости. После этого девочке еще шесть недель закапывали антибактериальные капли.

В суде представитель семьи рассказал, что в результате у пострадавшей выпала часть ресниц, а некоторые оказались загнуты внутрь, что причиняло ей дискомфорт. В итоге судья одобрила компенсацию, назвав ее максимальной для случаев временного повреждения глаза.

Ранее в Волгограде врачи забыли в теле ребенка резинку во время операции.

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