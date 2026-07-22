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Общество

В Волгограде врачи оставили в теле ребенка резинку во время операции

V1: семья требует компенсацию за ошибку, допущенную во время операции у ребенка
Евгений Биятов/РИА Новости

В Волгограде родители ребенка-инвалида требуют многомиллионную компенсацию от клинической больницы №7. Как рассказала V1.RU его мать, после одной из операций в организме сына осталось инородное тело.

По словам женщины, проблему обнаружили только через три года после вмешательства, когда ребенку вновь потребовалось обследование.

Изначально мальчика госпитализировали с кишечной непроходимостью, позже ему поставили диагноз «болезнь Гиршпрунга» (врожденный порок развития толстого кишечника, при котором на определенном участке кишки отсутствуют нервные клетки) и провели несколько операций.

Мать утверждает, что во время одной из них медики оставили в теле резинку. В облздраве, в свою очередь, заявили, что последствия ошибки были устранены, а пациента выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Сейчас его родители добиваются пересмотра обстоятельств дела и компенсации вреда через суд.

Ранее забайкальского гинеколога обвинили в ошибке, из-за которой пациентка лишилась матки.

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