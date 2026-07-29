Дурову могут заблокировать все счета и активы в России

Из-за обвинения по террористической статье основателя Telegram Павла Дурова внесут в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, что приведет к блокировке всех его активов в России. Об этом заявил «Осторожно Media» адвокат Максим Сикач.

По его словам, при внесении в указанный реестр Дуров автоматически лишится доступа ко всем своим счетам в российских банках и активам на территории РФ, а его банковские карты будут заблокированы. За ним сохранится право тратить из заблокированных средств не более 10 тысяч рублей ежемесячно.

За рубежом само по себе внесение в реестр Росфинмониторинга не влечет для Дурова угроз блокировки активов, но «глобальные службы банковского комплаенса автоматически подтягивают эти данные через системы вроде World-Check», поэтому его начнут расценивать как проблемного клиента с высокими рисками, пояснил Сикач.

Он напомнил, что объявление Дурова в межгосударственный розыск не налагает на другие государства обязанность его экстрадировать, даже если у них с Россией подписаны двусторонние договоры о выдаче. По словам адвоката, экстрадиция возможна из страны, где в УК есть статья о финансировании терроризма, а дело основателя Telegram не сочтут политически мотивированным.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем на Дурова завели дело.