В Таганроге при атаке ВСУ погибла женщина и пострадал мужчина

В Таганроге в результате воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла женщина. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина», — написал он.

Глава региона отметил, что также пострадал мирный житель. Он доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

До этого Слюсарь сообщил, что в ночь на 29 июля Ростовская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Всего над регионом было уничтожено около 60 украинских беспилотников и ракеты. Обстрелу подверглись Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и четыре района области — Тарасовский, Каменский, Октябрьский (сельский), Матвеево-Курганский, а также Таганрогский залив. В Таганроге обломки БПЛА и ракет повредили многоквартирный дом, жильцов эвакуировали в пункт временного размещения.

Ранее в Таганроге после атаки ВСУ эвакуировали жителей для работы саперов.