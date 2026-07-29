В Таганроге после атаки ВСУ эвакуируют жителей для работы саперов

Мэр Камбулова: в Таганроге идет эвакуация людей из ряда домов после атаки ВСУ

В Таганроге после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) эвакуируют людей из домов в радиусе от завода им Г.М. Бериева до улицы Спортивной. Данные меры необходимы для работы саперов, уточнила мэр города Светлана Камбулова в Telegram-канале.

«Для обеспечения работы саперов, организована эвакуация людей в радиусе от завода им. Г.М. Бериева до улицы Спортивной», — написала глава города.

По ее словам, территория вокруг оцеплена, на месте ЧС работают оперативные службы, которые проводят необходимые мероприятия по ликвидации последствий воздушной атаки.

Камбулова попросила водителей и пешеходов соблюдать все указания сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб.

До этого мэр Таганрога сообщила, что в городе в результате массированной воздушной атаки ВСУ повреждения получили несколько частных домов и коммерческих предприятий. Жители этих домов были эвакуированы, проводится осмотр повреждений для фиксации размера ущерба.

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