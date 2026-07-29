Врач рассказала, как замедлить старение кожи

Попытки ограничить мимику ради замедления старения кожи не принесут ожидаемого результата, а также могут негативно отразиться на психологическом состоянии. Поддерживать хорошее состояние кожи помогут защита от солнца, полноценное питание и ряд других нюансов. Об этом РИАМО рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Стоит обратить внимание на образ жизни в целом: чтобы кожа была красивой, важно полноценно и разнообразно питаться, наладить сон и физическую активность, больше бывать на свежем воздухе, если есть вредные привычки, лучше от них постараться избавиться. А вот улыбку ограничивать не стоит — подавление мимики не останавливает старение, зато лишает лицо живости и влияет на психологическое состояние», — предупредила специалист.

По ее словам, особенно важно защищать кожу от воздействия солнечных лучей. Средства с SPF 30 следует наносить на все открытые участки кожи перед каждым выходом на улицу, в том числе в не самые жаркие или солнечные дни.

Также замедлить старение кожи помогут уходовые продукты с ретинолом или ретиноидами, которые стимулируют синтез коллагена и ускоряют обновление клеток. Однако врач подчеркнула, что эти средства необходимо использовать с особой осторожностью, заранее проконсультировавшись с косметологом или дерматологом. В противном случае есть риск столкнуться с различными побочными эффектами.

Помимо этого, эксперт напомнила о необходимости регулярно увлажнять кожу с помощью средств с гиалуроновой кислотой, пептидами или ниацинамидом. Благодаря этому удастся сделать морщины менее заметными, а также поддерживать барьерную функцию кожи.

Врач-косметолог клиники эстетической медицины «Гельтек» Александра Камышникова до этого рассказала «Газете.Ru», что для того чтобы восстановить минеральный баланс после дня на пляже, необходимо пить много воды. Она также посоветовала обратить внимание на натуральные морсы и компоты, поскольку витамины из ягод и зелени помогают восстанавливать запас питательных веществ

Ранее косметолог рассказала, эффективны ли домашние бьюти-гаджеты.