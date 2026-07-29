Врач объяснил, какую угрозу представляют сапборды

Врач Саутенко: падение с сапборда может быть опаснее, чем кажется

Сапборды остаются одним из самых популярных летних развлечений. Их считают спокойным и безопасным видом отдыха, но уверенность нередко становится причиной травм, рассказал «Газете.Ru» Александр Саутенко, заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук

Сам по себе сапборд неопасен. Большинство несчастных случаев связано с тем, что люди не учитывают условия на воде. Даже на спокойном водоеме можно потерять равновесие, столкнуться с причалом или упасть при порыве ветра. Особенно часто травмы происходят у новичков без инструктажа.

Наиболее распространенные последствия падений: ушибы, повреждения связок, переломы конечностей, порезы о камни или ракушки. При падении на мелководье — травмы головы, лица, позвоночника и грудной клетки.

Главная опасность — не травма, а утопление. Даже умеющий плавать человек может растеряться после падения, удариться головой или попасть в течение. Ветер способен быстро унести доску от берега. Поэтому независимо от возраста и навыков рекомендуется использовать спасательный жилет и страховочный лиш — ремешок, соединяющий человека с доской.

Особенно осторожными должны быть дети, люди, не умеющие плавать, новички, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и те, кто выходит на воду в состоянии алкогольного опьянения. Дети до семи лет могут кататься только под контролем взрослых и в жилете.

При совместном катании взрослого и ребенка риск падения возрастает — оба должны быть в жилетах. Перед выходом учитывайте погоду, течение и волны. Начинающим лучше выбирать закрытые водоемы.

Как снизить риск: спасательный жилет, страховочный лиш, трезвость, прогноз погоды, не удаляться от берега, не переоценивать силы. Детям — только под контролем взрослых. Перед первой прогулкой необходим инструктаж.

К врачу — при потере сознания, головной боли, тошноте, боли в шее или позвоночнике, деформации конечности, невозможности опереться, кровотечении, затруднении дыхания. Даже при удовлетворительном самочувствии после удара головой или грудной клеткой обращение к врачу обязательно.

«Сапборд — отличный отдых, но только при соблюдении правил безопасности», — резюмирует Саутенко.

Ранее спасатель объяснил, как спасти тонущего человека и не утонуть самому.