Спасатель объяснил, как спасти тонущего человека и не утонуть самому

Утопление — процесс многогранный, и не всегда он заканчивается попаданием воды в дыхательные пути. Как помочь тонущему человеку, «Газете.Ru» рассказал Дмитрий Микрюков, спасатель-инструктор, начальник спасательного отряда на воде Челябинской городской спасательной службы, фельдшер скорой медицинской помощи.

Утопление может быть как процессом, так и состоянием.

«Например, человек, не умея плавать, теряет дно под ногами и входит в процесс утопления. Он рефлекторно закрывает рот и задерживает дыхание — вода не попадает в дыхательные пути, и патологическое состояние не развивается. Если его быстро заметили и спасли, то беды удалось избежать. Тонул, но не утонул,» — объяснил он.

Разницу между процессом и состоянием важно понимать при оказании помощи.

«Когда вода попадает в дыхательные пути, развивается инстинктивная реакция утопающего. Человек не контролирует себя, хватается за спасателя и может утопить его. Это аффективная форма поведения, не поддающаяся сознательному контролю», — сказал эксперт.

Помощь таким пострадавшим должна оказываться только с применением спасательных средств (круги, пояса, жилеты) или подручных предметов. Задача — не вступая в телесный контакт, подать тонущему то, что удержит его над водой.

«Здесь важен алгоритм: увидел — привлек внимание других — подплыл и подал средство спасения — жди помощи или плыви, держась за это же средство, и тащи пострадавшего», — объяснил он.

Если вы не умеете плавать и нет возможности подойти к пострадавшему, задача — привлечь внимание тех, кто может помочь, и вызвать экстренные службы.

«Если человек еще дышит и зовет на помощь, ситуация менее опасная. Человек сохраняет самообладание, способен выполнять команды и не представляет угрозы. Он может протянуть руку, взяться за жилет. Даже при вступлении в телесный контакт такие пострадавшие не вредят помощникам. Но даже в этом случае рекомендуется действовать по тому же алгоритму — для безопасности помогающего», — отметил спасатель.

Когда человека извлекли на берег, то, если он без сознания, но дышит, — поверните его в боковое положение и контролируйте состояние до приезда скорой. Это предотвратит западение языка и попадание рвотных масс в дыхательные пути.

«Нет сознания и дыхания — сразу приступайте к сердечно-легочной реанимации. Не тратьте время на удаление воды из дыхательных путей. Это бесполезно и не входит в официальный порядок оказания первой помощи в РФ. Сначала реанимация, а вода потом выйдет сама или ее удалят врачи», — заявил он.

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