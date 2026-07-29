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Общество

В Ленобласти мужчина залез к соседу на балкон и получил удар ножом в грудь

Житель Ленобласти увидел соседа на своем балконе и ударил его ножом
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Ленинградской области полиция задержала 55-летнего мужчину, ударившего ножом соседа, который проник в его квартиру через балкон. Об этом сообщает МВД по региону.

Инцидент произошел 28 июля в доме на улице Федюнинского в Ивангороде. По предварительным данным, хозяин жилья увидел на балконе незваного гостя и в ходе ссоры ударил его ножом в грудь.

44-летнего мужчину с проникающим ранением госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая причины, по которым пострадавший решил проникнуть в чужую квартиру.

Ранее психически больной мужчина изрезал ножом пожилую мать на балконе.

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