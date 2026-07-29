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Общество

Россиянам разрешили передавать по наследству деньги за страхование жизни

Юрист Чирикова: деньги за страховку жизни можно оставить в качестве наследства
Global Look Press

Россияне вправе оставить в качестве наследства деньги за страхование жизни, получить их сможет тот, кого покупатель страховки укажет выгодоприобретателем в договоре. При этом родство значения не имеет – средства можно оставить как близким, так и просто в пользу знакомого или какой-то организации, рассказала RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им.Плеханова Ольга Чирикова.

Она пояснила, что завещание на выплату не влияет, так как в этом вопросе основным является именно договор страхования, в котором получателем можно указать как одного, так и нескольких человек.

«Для нескольких выгодоприобретателей желательно сразу прописать доли. Это снижает риск спора после смерти застрахованного, ― порекомендовала юрист. ― Также стоит указать сведения, по которым человека можно точно установить, включая полное имя, дату рождения и при необходимости паспортные данные».

Если в договоре эти детали не прописаны, то средства по страховке выплачиваются родственникам застрахованного человека, то есть его непосредственные наследники – супруг, дети, родители. Нужно будет лишь подтвердить родство для страховой компании, предоставив сведения от нотариуса, справку и свидетельство о праве на наследство, заключила специалист.

Исследователи до этого провели опрос страховщиков и выяснили, что большинство россиян связывают покупку полиса страхования жизни со значимыми жизненными событиями — об этом заявили 89% страховых компаний. Главным триггером становится болезнь близкого человека ― этот вариант назвали 26%. Далее следуют приближение пенсионного возраста (21%), смерть родственника или знакомого (19%) и рождение ребенка (16%).

Ранее в Госдуме анонсировали налоговый вычет за страхование жизни.

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