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Бизнес

Осенью в России появится новый налоговый вычет для граждан

Депутат Говырин: с сентября станет доступен налоговый вычет за страхование жизни
Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

С сентября россияне смогут оформлять налоговый вычет со своих взносов на долгосрочное страхование жизни. Об этом рассказал ТАСС член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, это нововведение станет возможным, когда вступят в силу поправки в Налоговый кодекс — в частности, в ст. 219.2 о налоговых вычетах с долгосрочных сбережений.

Депутат напомнил, что сейчас налоговый вычет по этой статье можно получить за вносы по программе долгосрочных сбережений, накопления в НПФ и индивидуальные инвестиционные счета третьего типа. С сентября список оснований пополнится добровольным страхованием жизни.

«Все четыре инструмента работают внутри общего годового лимита в 400 тысяч рублей», — уточнил Говырин.

По его словам, ФНС уже обновила формы справок с учетом предстоящих изменений.

Вычет можно будет получить по договорам, подписанным начиная с 1 января 2025 года, со страховых взносов за предшествующий год. Размер выплаты зависит от НДФЛ получателя: если она составляет 13%, то можно получить до 52 тысяч рублей, а при максимальной ставке налога на доходы физлиц — до 88 тысяч рублей.

По словам Говырина, введением этого налогового вычета государство по сути повышает доходность полисов добровольного страхования жизни для тех держателей, которые дисциплинированно делают взносы.

Новый вычет распространяется на обладателей максимум трех полисов страхования жизни с одновременными сроками действия — это ограничение установлено, чтобы предотвратить злоупотребления путем «искусственного дробления».

Кроме того, добавил депутат, с 1 сентября родители смогут подавать заявки на налоговый вычет с накоплений на имя своих детей исходя из максимальной суммы взносов 500 тысяч рублей в год — то есть на 100 тысяч рублей больше, чем сейчас. Говырин отметил, что это должно стать для россиян стимулом открывать накопительные программы детям.

Ранее депутаты предложили компенсировать аренду жилья молодым семьям.

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