Юрист объяснил, можно ли покупать Telegram Premiium

Юрист Вадим Багатурия заявил телеканалу Zvezdanews, что покупка Telegram Premium или звезд в мессенджере не будет считаться спонсированием терроризма, так как мессенджер не признан экстремистским.

«Для признания Telegram террористической или экстремистской платформой нужно решение Верховного Суда РФ, как это было с корпорацией Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Пока такого решения нет, покупка каких-либо цифровых элементов Telegram не является деятельностью, связанной с терроризмом», — пояснил эксперт.

Кроме того, ограничение работы мессенджера со стороны Рокомнадзора не означает, что Telegram является запрещенной организацией.

29 июля ФСБ РФ объявила в международный розыск основателя Telegram Павла Дурова. Дурову предъявлено обвинение по статье «содействие террористической деятельности» в рамках уголовного дела об использовании спецслужбами Украины популярного чат-бота в мессенджере Telegram «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья» для вовлечения молодых россиян в диверсионно-террористическую деятельность.

Ранее Дурова вновь допросили по делу Telegram во Франции.