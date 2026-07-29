Власти Таджикистана отреагировали на новости о штрафах за бороды и хиджабы

Появившиеся в СМИ России и некоторых центральноазиатских стран сообщения о запрете мужских бород и женских хиджабов в Таджикистане являются фейками. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на республиканский Комитет по религии.

«Комитет по религии, регулированию национальных традиций, торжеств и обрядов Таджикистана опроверг информацию о том, что в стране на законодательном уровне введен запрет на ношение бород и хиджаба», – говорится в материале издания.

«Азия-Плюс» отмечает, что информация о якобы принятом новом законе распространялась со ссылкой на его сообщение, которого на самом деле не существует, – причем некоторые СМИ просто перепечатали старые материалы с новыми «громкими» заголовками.

В некоторых из этих публикаций утверждалось, что власти Таджикистана по якобы принятому новому закону будут штрафовать бородатых мужчин и носящих хиджабы женщин, а нарушителям после взыскания штрафа придется каждую неделю отправлять в надзорные органы собственные фото, подтверждающие отсутствие рецидива.

Редакция «Азия-Плюс» заверила, что в последнее время не готовила и не публиковала ни одного материала по указанной тематике. В издании напомнили, что схожие слухи уже распространялись в СМИ около двух лет назад.

Ранее в Таджикистане каждую семью призвали запастись продуктами.