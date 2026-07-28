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Общество

В Таджикистане каждую семью в стране призвали запастись продуктами

Президент Таджикистана призвал каждую семью создать запас продуктов на два года
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании правительства заявил о необходимости сократить зависимость республики от импорта и создать в каждой семье запас продовольствия не менее чем на два года. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По словам Рахмона, в условиях нестабильной экономической и политической ситуации в мире основные задачи властей — обеспечение макроэкономической стабильности, экономической безопасности и максимально эффективное использование внутренних ресурсов. Глава государства поручил увеличить производство сельхозпродукции, своевременно провести уборку урожая и создать в каждой семье достаточные запасы продовольствия.

Кроме того, Рахмон поручил ответственным госструктурам принять меры для стабилизации цен на горюче-смазочные материалы и обеспечения поставок нефтепродуктов и сжиженного газа. За первое полугодие 2026 года темпы экономического роста в республике составили 8,2%, объем ВВП достиг 81,7 млрд сомони (более $8,8 млрд), а инфляция — 2,4%. Президент поставил задачу сохранить рост ВВП по итогам года на уровне не ниже 8%.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии запасся едой и водой на случай вооруженного конфликта.

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