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Общество

Мужчине, заступившемуся за женщину, откусили нос

Mothership: в Китае заступившемуся за женщину мужчине откусили нос
Shenzhen Evening News

В Китае мужчине, заступившемуся за женщину, откусили нос, пишет Mothership.

В китайской провинции Хунань 69-летний Цзэн Фаньлинь лишился части носа, пытаясь остановить мужчину, который нападал на женщину в общественном месте.

Цзэн увидел, как неизвестный душит женщину, и немедленно вмешался. Во время борьбы нападавший откусил ему кусок носа и проглотил его. Несмотря на сильную боль, китаец не отпустил злоумышленника и удерживал его до прибытия полиции. Другие сельчане помогли скрутить нападавшего.

Фаньлинь рассказал, что не сразу понял серьезность травмы — лишь когда ему сказали, он потрогал лицо и понял, что носа почти нет. В больнице у него диагностировали обширную потерю мягких тканей, потребовавшую сложных реконструктивных операций. .

Мужчина уже перенес второй этап хирургического лечения. Полное восстановление займет около полугода.

Ранее мужчина откусил ухо у работника ресторана, отказавшегося дать бесплатную еду.

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