Москвичам пообещали завершение дождей к предстоящим выходным

К концу рабочей недели в столичном регионе завершится череда дождей и ненастья – уже в пятницу, 31 июля, ожидается постепенное восстановление погоды. Выходные обойдутся без осадков, а воздух прогреется до +28 градусов, сообщила RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В ближайшие несколько суток дожди сохранятся, в том числе они пройдут сегодня ночью. Температура воздуха при этом будет колебаться от +13 до +15 градусов, завтра днём – от +21 до +23 градусов. В четверг днём также ожидаются кратковременные дожди, возможно – с грозами и порывистым ветром до 15 м/с, предупредила синоптик.

А с 31 июля формировать погоду в столице будет антициклон, на фоне чего ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха будет варьироваться от +14 до +16 градусов, днём – от +23 до +25 градусов.

Август, по словам Поздняковой, начнётся с хорошей погоды, дождей не прогнозируется, а воздух прогреется до +23...+28 градусов.

Ранее синоптик предупредила москвичей о частой смене погоды в конце июля.