Более 7 тысяч человек разместили в эвакуационных пунктах после землетрясения в Японии

Премьер Такаити: 7,7 тысяч человек размещены в эвакуационных пунктах

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на заседании оперативного штаба рассказала, что в эвакуационных пунктах находятся около 7,7 тысяч человек после землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в настоящее время работают 450 эвакуационных пунктах.

«Ожидается продолжение жаркой погоды, а эвакуация может затянуться», — добавила она.

Такаити уточнила, что профильные министерства обеспечивают эвакуированных людей продуктами питания, водой, картонными кроватями, кондиционерами и машинами-генераторами.

Накануне на острове Кюсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. После подземных толчков объявлялось предупреждение об угрозе цунами высотой до 1 метра для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро.

В районе стихийного бедствия разрушены здания, повреждены дороги и мосты. Без электроснабжения остались почти 50 тысяч домовладений. По предварительной информации, пострадали более 80 человек. Местные жители назвали подземные толчки «беспрецедентно сильными». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране произошли сразу два землетрясения.