Ученый объяснил, зачем люди встречаются с нейросетями

Люди строят отношения с нейросетями, потому что ИИ натренирован на вежливое общение, на «угождение» собеседнику. Такое общение приводит к тому, что человек перестает справляться с дискомфортом реальных отношений, где есть конфликты и несовпадения, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры 806 «Вычислительная математика и программирование» МАИ Дмитрий Сошников.

«У нас появился бесплатный и при этом внимательный собеседник, общаться с которым намного легче, чем с людьми. Окружающие часто ведут себя непредсказуемо, с ними приходится выстраивать связи, принимать риск быть отверженным, испытывать разочарование от обманутых ожиданий. С нейросетями все проще — они натренированы на вежливое общение, на «угождение» собеседнику. Получается, что нейросеть «поддерживает» человека во всех начинаниях, и в целом реагирует удобно», — отметил эксперт.

По мнению Сошникова, нейросети — это отдушина для людей, испытывающих трудности с общением в реальном мире, ведь для них виртуальный мир с виртуальным собеседником в виде ИИ выглядят куда безопаснее.

«Отношения с ИИ — это, в первую очередь, попытка упростить общение и свести его до комфортного поддакивания. Нейросеть усиливает и поддерживает мысли собеседника, из-за чего он может укрепиться в своих убеждениях — порой весьма странных, вроде теорий заговора. Другая опасность состоит в том, что нейросеть устроена не так, как человек. Она не обучается на диалогах, а просто запоминает всю историю, какие-то важные факты и пытается их использовать. Обновление нейросети или утрата информации в ее памяти ведет к тому, что воспринимаемая вами ИИ-«личность» пропадает. Здесь я делаю акцент на слове «воспринимаемая», потому что, на самом деле, никакой личности, конечно же, нет», — рассказал Сошников.

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