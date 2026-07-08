Деревянная скульптура рухнула на четырехлетнюю девочку под Омском

В Омской области четырехлетняя девочка пострадала после падения деревянной скульптуры в поселке Муромцево. Об этом сообщает следственное управление СК России по Омской области.

Инцидент произошел 7 июля возле Дома культуры. Девочка гуляла вместе с 15-летней сестрой и залезла на неустойчивую деревянную скульптуру. Фигура упала и придавила ребенка, несовершеннолетняя получила ушибы.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого теннисный стол рухнул на двоих детей на детской площадке на Урале. Пострадавшие мальчики госпитализированы с травмами, подробности о их состоянии неизвестны. Возбуждено уголовное дело.

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