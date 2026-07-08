Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Деревянная скульптура рухнула на четырехлетнюю девочку под Омском

В Омской области ребенка придавило деревянной скульптурой
СУ СК РФ по Омской области

В Омской области четырехлетняя девочка пострадала после падения деревянной скульптуры в поселке Муромцево. Об этом сообщает следственное управление СК России по Омской области.

Инцидент произошел 7 июля возле Дома культуры. Девочка гуляла вместе с 15-летней сестрой и залезла на неустойчивую деревянную скульптуру. Фигура упала и придавила ребенка, несовершеннолетняя получила ушибы.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого теннисный стол рухнул на двоих детей на детской площадке на Урале. Пострадавшие мальчики госпитализированы с травмами, подробности о их состоянии неизвестны. Возбуждено уголовное дело.

Ранее подростка придавило футбольными воротами на Сахалине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 8 июля. Новые правила для нейросетей в России, отказ от мирного плана Трампа и короткая Анкара
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!