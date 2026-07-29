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Общество

Петербурженку отправили в колонию за распыление перцового баллончика на детей

Суд приговорил петербурженку к году колонии за ослепление детей перцовкой
РИА «Новости»

Петроградский районный суд приговорил местную жительницу к одному году колонии общего режима за распыление перцового баллончика на детей, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел 20 июля 2025 года на Фестивале уличных театров в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове.

Как установил суд, женщина распылила средство из-за того, что несовершеннолетние закрывали ей обзор во время представления. В результате пострадали две девочки 2012 и 2016 годов рождения: у них диагностировали химические ожоги глаз первой степени и синдром сухого глаза.

Петербурженка полностью признала вину в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Помимо срока в колонии, суд взыскал с нее 350 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда. Женщина была взята под стражу прямо в зале суда.

Ранее в Москве женщина распылила перцовку в квартире с ребенком и скрылась.

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