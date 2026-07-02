В Москве женщина распылила перцовку в квартире с ребенком и скрылась

В Москве помогли ребенку, у которого в квартире распылила перцовый баллончик соседка. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел в Бирюлево. По данным канала, женщина зашла в квартиру, где в тот момент находился восьмилетний мальчик. Она распылила вещество и сразу скрылась.

На место прибыли специалисты скорой помощи, но внутрь они не смогли попасть сразу, так как доступ в жилье был перекрыт.

«В итоге на место приехали полицейские и спасатели, которые благополучно вытащили мальчика», – сообщается в публикации.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. Почему соседка проявила агрессию к несовершеннолетнему, не уточняется.

До этого в Екатеринбурге подростки зашли в автобус и распылили там перцовый баллончик. В этот момент в салоне находились в том числе и дети.

Ранее сообщалось, что водитель распылил перец в ребенка и разбил лобовое стекло.