Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

В Москве женщина распылила перцовку в квартире с ребенком и скрылась

112: в Бирюлево женщина распылила перцовый баллончик в квартире
Shutterstock

В Москве помогли ребенку, у которого в квартире распылила перцовый баллончик соседка. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел в Бирюлево. По данным канала, женщина зашла в квартиру, где в тот момент находился восьмилетний мальчик. Она распылила вещество и сразу скрылась.
На место прибыли специалисты скорой помощи, но внутрь они не смогли попасть сразу, так как доступ в жилье был перекрыт.

«В итоге на место приехали полицейские и спасатели, которые благополучно вытащили мальчика», – сообщается в публикации.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. Почему соседка проявила агрессию к несовершеннолетнему, не уточняется.

До этого в Екатеринбурге подростки зашли в автобус и распылили там перцовый баллончик. В этот момент в салоне находились в том числе и дети.

Ранее сообщалось, что водитель распылил перец в ребенка и разбил лобовое стекло.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли переходить на электрокар, гибрид или газ? Что выгоднее в 2026 году и поможет ли это избежать очередей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!