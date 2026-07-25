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Общество

В СК РФ рассказали, как подростков вовлекают в террористическую деятельность

СК РФ: подростков все чаще вовлекают в терроризм путем обмана и угроз
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Несовершеннолетних все чаще вовлекают в преступления террористической направленности, совершаемые на объектах транспортной инфраструктуры, путем угроз и обмана. Об этом в ходе интервью для ТАСС рассказал глава Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Виталий Саксин.

По его словам, до 2026 года вербовщики нередко обещали подростка «легкие деньги» за совершение терактов. Однако сейчас ситуация изменилась, и материальное вознаграждение отошло на второй план.

«Мы все чаще сталкиваемся с тем, что подростки действуют под влиянием обмана и прямых угроз: злоумышленники запугивают их тем, что они якобы уже преступили закон, угрожают привлечением к уголовной ответственности их самих и их родителей», — отметил специалист.

Саксин обратил внимание, что расследование дел о терактах, совершенных подростками, находится на особом контроле.

Как он сказал, в 2025 году «главной приманкой» для несовершеннолетних был миф о «золотых горах». При этом в реальности вербовщики обещали исполнителям терактов незначительные суммы — в среднем 20–40 тыс. рублей. Теперь заказчики преступлений либо не говорят о денежном вознаграждении вообще, либо переводят подросткам около 3000 рублей. Этих средств обычно хватает только на проезд и покупку зажигательных смесей.

24 июля объединенная пресс-служба судов Ленинградской области сообщила, что местного девятиклассника арестовали по делу о двух терактах. По данным следствия, юноша умышленно поджег две автозаправки на территории региона, действуя по заданию неизвестного куратора. Школьника отправили в СИЗО до 21 сентября текущего года.

Ранее в Татарстане подростки совершили поджог на железной дороге.

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