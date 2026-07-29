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Общество

В России школам поручили обеспечить безопасность в День знаний

Минпросвещения РФ поручило школам обеспечить безопасность в День знаний
Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Минпросвещения РФ в рекомендациях по проведению Дня знаний в текущем году поручило образовательным организациям провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, передает ТАСС.

В пресс-службе ведомства отметили, что проработка вопросов безопасности традиционно является первоочередной задачей при подготовке к 1 сентября.

«Образовательным организациям надлежит провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, пропускного режима, а также создать доступную среду для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих», — подчеркнули в Минпросвещения.

В июне глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что министерство разрабатывает формат единого образовательного пространства в школах, после чего планирует в течение двух лет снабдить кабинеты необходимым оборудованием для изучения ИЗО, музыки, математики, физики, химии и биологии.

Ранее в Минпросвещения рассказали, что с 1 сентября грозит школьникам за срыв урока.

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