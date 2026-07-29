Россиянам объяснили, как получить компенсацию после затопления квартиры

Для получения компенсации после затопления квартиры нужно составить акт о произошедшем. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Действовать нужно последовательно: сначала перекрыть воду и обесточить квартиру, потом зафиксировать ущерб и вызвать представителя УК для составления акта, затем провести независимую оценку. И только потом разбираться с виновником», — сказал парламентарий.

Свищев добавил, что при поступлении воды из квартиры сверху нужно попросить соседей перекрыть ее. Если их нет, то следует обратиться в аварийную службу. После этого собственникам рекомендуется отключить электричество, зафиксировать ущерб и вызвать представителя управляющей компании для составления акта о заливе, отметил депутат.

В июне руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика», эксперт рынка TechNet НТИ Тимофей Воронин сообщил, что перед отъездом в отпуск важно позаботиться о квартире, чтобы избежать аварий и порчи имущества, в первую очередь – проверить работающую и отключенную на период отъезда технику. Важно оставить датчики затопления – в случае прорыва труб и прочих ситуаций они автоматически перекроют воду.

Ранее юрист объяснил, в каких случаях экстренные службы могут вскрыть квартиру.