Юрист объяснил, в каких случаях экстренные службы могут вскрыть квартиру

Экстренные службы имеют право вскрыть квартиру при аварии и угрозе затопления соседних помещений, присутствие собственника для этого не обязательно. Об этом рассказал РИА Новости юрист, преподаватель МГЮА Виталий Сбитнев.

«Если в квартире случилась авария и происходит затопление нижестоящих квартир, то экстренные службы (обычно МЧС России) имеют право вскрыть квартиру», — сказал он.

При этом Сбитнев отметил, что обычно стараются связаться с собственником или нанимателями, чтобы получить доступ и устранить аварию. Этим занимается управляющая компания, однако контакты есть не всегда.

По словам юриста, собственник может дать устное согласие по телефону, но оно не будет иметь юридической силы. Подтвердить личность в случае спора будет крайне затруднительно.

Сбитнев подчеркнул, что при вскрытии квартиры без владельца должно быть законное основание, а именно ситуация, угрожающая жизни и имуществу. По итогам составляются акт вскрытия с указанием причин и времени и акт о залитии с описанием ущерба.

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