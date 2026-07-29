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Общество

Telegram накопил десятки миллионов рублей неоплаченных штрафов

ТАСС: долги Telegram по штрафам в России выросли почти до 38 млн рублей
Shutterstock/FOTODOM

Задолженность мессенджера Telegram по неоплаченным штрафам за нарушение законов России достигла почти 38 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«По последним данным, сумма задолженности мессенджера Telegram составляет почти 37,9 млн рублей. Речь идет о неоплаченных в установленный срок штрафах, вынесенных Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы», — сказал собеседник агентства.

По данным журналистов, в отношении мессенджера открыто 27 исполнительных производств. При этом по трем из них осуществляется принудительное взыскание в размере 8 млн рублей.

27 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжает контакты с Telegram по вопросу восстановления доступа к мессенджеру. Однако, по его словам, активности со стороны платформы нет.

Ограничения на работу Telegram в России начали вводить с августа 2025 года, когда Роскомнадзор объяснил это борьбой с преступной деятельностью. В феврале 2026 года ведомство заявило, что мессенджер не принимает реальных мер для борьбы с мошенничеством, не защищает персональные данные пользователей и нарушает российские законы.

Ранее в Госдуме призвали разблокировать Telegram из-за удаления «Макса» из Google Play и App Store.

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