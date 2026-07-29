В России начнут предоставлять студенческим семьям отдельные комнаты в общежитиях

Студенческие семьи смогут получать отдельные комнаты в общежитиях. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Валерий Селезнев.

«С 1 сентября вузы обязаны выделить отдельные комнаты для проживания студенческих семей, публиковать на сайте информацию о количестве таких комнат, создать комиссию, которая рассматривает заявления семейных студентов отдельно от других заявлений», — сказал парламентарий.

Селезнев добавил, что студенческими считаются семьи, где оба супруга являются студентами в возрасте до 35 лет включительно. Ими также могут быть родитель или усыновитель ребенка. При этом такие семьи должны обучаться по программе среднего профессионального или высшего образования.

Депутат отметил, что для получения отдельной комнаты россиянам нужно будет предоставить свидетельства о заключении брака, а также о рождении или усыновалении ребенка.

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