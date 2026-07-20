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Общество

Ведущие вузы США резко сократили набор студентов

«Известия»: университеты США сократили прием студентов в аспирантуру на 15%
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Американские университеты принимают все меньше студентов в аспирантуру на фоне сокращения федерального финансирования, ужесточения налоговой политики и миграционных ограничений. Об этом пишут «Известия».

Как отмечает издание, по данным 55 из 69 наиболее престижных университетов, числящихся в Ассоциации американских университетов по обмену данными (AAUDE), набор в аспирантуру осенью 2026 года сократился на 15% по сравнению с предыдущим годом, при этом число заявок выросло на 3%. К этому привели задержки федерального финансирования, сокращение научных грантов и новые налоговые правила, усложняющие использование целевых фондов.

«Мы рискуем потерять целое поколение новых талантов из-за сокращения возможностей поддержки таких студентов», — сказал старший вице-президент AAUDE Тоби Смит газете The New York Times.

Одной из основных причин кризиса, по данным «Известий», стал американский лидер. После принятия закона о сокращении налогов и госрасходов в США упразднили популярные студенческие кредитные программы Grad PLUS, а расходы на науку в 2026 году сократили на 3%. Кроме того, вместо единого налога на эндаументы (фонды целевого капитала) ввели прогрессивную шкалу, что ударило по богатейшим университетам вроде Йельского, который теперь вынужден ежегодно выплачивать около $300 млн.

Сокращается и приток иностранных студентов. В публикации говорится, что количество студенческих виз весной 2026 года снизилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В итоге молодые специалисты все чаще уезжают в Европу и Китай, где видят больше перспектив, отмечается в материале.

Ранее в Госдуме назвали высшее образование в России «непозволительной роскошью».

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