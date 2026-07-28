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Общество

В японскую префектуру Кумамото после землетрясения направили тысячи военных

Премьер Японии: около 3600 военных отправили в Кумамото после землетрясения
Manami Yamada/Reuters

Власти Японии направили несколько тысяч военнослужащих в префектуру Кумамото, где произошло мощное землетрясение. Об этом в ходе заседания экстренного оперативного штаба заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити, передает РИА Новости.

По словам главы правительства, запрос об отправке сил самообороны в Кумамото поступил от губернатора префектуры.

«Около 3600 военных без промедления начинают действовать в пострадавшем районе», — сказала Такаити.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 28 июля на японском острове Кюсю. После этого жителей населенных пунктов, расположенных на побережье залива Ариакэ и моря Яцусиро, предупредили о возможном возникновении цунами. В результате природного катаклизма пострадали более 50 человек.

В здании торгового центра Aeon Mall Kumamoto в поселке Касима, расположенном на территории префектуры Кумамото, после подземных толчков произошел взрыв. Часть внешней стены комплекса обрушилась, кровля оказалась пробита. Более того, в районе Кумамото скоростной поезд сошел с железнодорожных рельсов. Как рассказали в компании Kyushu Railway Company, есть пострадавшие. Однако точное количество раненых пока неизвестно.

Ранее в Японии действующий вулкан выбросил большой столб раскаленного пепла.

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