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Общество

Топ-менеджер из Воронежской области отдала мошенникам 15 млн рублей

В Воронежской области топ-менеджер отдала мошенникам 15 млн рублей
Ilya Naymushin/Reuters

В Воронежской области 72-летняя топ-менеджер поверила мошенникам и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что пенсионерке позвонил лжеспециалист Центробанка, который сообщил, что ее персональные данные якобы получили третьи лица. Следом на связь вышел «следователь», который пригрозил ей уголовной ответственностью за государственную измену.

Запуганная женщина отправилась в банк и по инструкциям аферистов сняла 12,6 млн рублей — сотрудники отделения заподозрили неладное и вызвали правоохранителей. Несмотря на это, пенсионерка настояла, что деньги нужны ей якобы для хранения дома.

Спустя три недели она передала пакет с наличностью курьеру преступников. В тот же день аферисты потребовали еще — жертва оформила кредит на 3 млн рублей и перевела их злоумышленникам через банкомат.

Позже она осознала обман и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули мать участника СВО на 7,5 млн рублей.

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