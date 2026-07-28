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Проблемы с бензином в России
Общество

Мужчина выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара в Самаре, и не выжил

112: в Самаре мужчина выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара, и не выжил
Telegram-канал «112»

В Самаре мужчина во время пожара выпрыгнул в окно, спасаясь от огня, и не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в доме, расположенном на улице Тухачевского. На шестом этаже строения начался пожар. На кадрах видно пламя, вырывающееся из окон, и валящий оттуда же дым. Очевидцы рассказали, что слышали звуки, похожие на взрывы.

Мужчина, находившийся в здании, решил покинуть горящее помещение через оконный проем и упал вниз. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Отмечается, что один из пожарных автомобилей не сумел добраться до здания из-за припаркованных во дворе машин. Прокуратура держит на контроле выяснение всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось о пожаре с взрывами фейерверка, который произошел в торговом центре Подмосковья.

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